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Лидер Узбекистана прилетел в Баку

сайт президента Узбекистана
Самолет с Шавкатом Мирзиеевым приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана. Президент Узбекистана проведет встречу с Ильхамом Алиевым

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В честь главы узбекского государства в аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул, а также установлены государственные флаги Азербайджана и Узбекистана.

Почетного гостя в аэропорту встречали первый зампремьера АР Ягуб Эйюбов, замглавы МИД республики Халаф Халафов, а также другие достопочтенный лица.

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ФОТО сайт президента Узбекистана
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