Опубликовано: 19:20, 1 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Самолет с Шавкатом Мирзиеевым приземлился в аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана. Президент Узбекистана проведет встречу с Ильхамом Алиевым

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В честь главы узбекского государства в аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул, а также установлены государственные флаги Азербайджана и Узбекистана.

Почетного гостя в аэропорту встречали первый зампремьера АР Ягуб Эйюбов, замглавы МИД республики Халаф Халафов, а также другие достопочтенный лица.