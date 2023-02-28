Стамбул готовится к масштабному расселению опасных домов

Опубликовано: 22:06, 28 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Стамбуле будет проведена масштабная программа по расселению потенциально опасных при землетрясении домов. Планируется создание двух резервных зон на атолийской и европейской части города.

Глава Минэкологии Мурат Курум проинформировал о том, что руководство горда намерено провести масштабное расселение домов, находящихся в зоне риска обрушения при землетрясении. Планируется, что программа расселения затронет жителей 1,5 млн домов этой категории.

Ранее в мэрии города отмечали, что в домах не готовых к новым землетрясениям проживает порядка десяти тысяч человек.

Для реализации проекта будут организованы две резервные зоны на атолийской и европейской части города.

Землетрясения продолжаются в Турции

В настоящее время сейсмологическая служба Турции практически ежедневно фиксирует новые землетрясения на территории страны. В частности, сегодня землетрясение произошло в центральных районах Турции. Его магнитуда составила 4,4, очаг залегал на глубине семи километров.