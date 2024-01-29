Азербайджанские сейсмологи перепроверят причины землетрясения в Турции

В город Кахраманмараш и поселке Пазарджик в Турции будут проводиться повторные исследования причин землетрясения 2023 года. Исследования будут производить сейсмологи из Азербайджана.

Гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Йетирмишли заявил о том, что азербайджанские сейсмологи повторно исследуют город Кахраманмараш и поселок Пазарджик подвергшиеся наиболее сильным разрушениям в результате землетрясения в Турции в 2023 году.

По его словам, повторно будут проводиться гравиметрические, магнитометрические, инженерно-сейсмические и макросейсмические исследования. Ранее аналогичные исследования проводились в апреле 2023 года.

«Будет исследована структура глубинных разломов на этих территориях, проведена оценка сейсмичности»

– Гурбан Йетирмишли