"Катастрофа века": прошел год с момента землетрясений в Турции и Сирии

Прошел год со дня разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Жертвами трагедии стали свыше 60 тыс человек. На помощь прибыли спасатели из 88 стран, в том числе из России и Азербайджана.

В Турции и Сирии сегодня вспоминают жертв разрушительного землетрясения, которое произошло ровно год назад. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 баллов стерли с лица земли целые города.

Жертвами той трагедии стали свыше 60 тыс человек. В Турции, которая приняла главный удар, погибли 53,5 тыс человек, еще 107,2 получили ранения. Эпицентром тех событий стала практически вся южная часть Турции. В результате подземных толчков в стране было разрушено почти 39 тыс зданий.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал ту трагедию "катастрофой века". Сильнейшее землетрясение затронуло 11 турецких провинций и несколько городов Сирии. Сдвиг пород из-за толчков вызвали трещину протяженностью 400 м в Хатае, а несколько сел были сдвинуты на 6-6,5 м.

На помощь обеим странам прибыли спасатели из 88 государств, в том числе из России и Азербайджана. Кроме того, свой вклад в устранение последствий внесли Китай, Армения, Беларусь и Иран.

Стоит также добавить, что в ликвидации последствий землетрясений участвовали десятки тысяч добровольцев, а простые люди со всего мира собирали гуманитарную помощь для Турции и Сирии. В качестве примера стоит привести Азербайджан и Россию, где жители открывали сборы для пострадавших в результате подземных толчков. Люди несли гуманитарную помощь в посольства, которую затем направляли в зону бедствия.

Землетрясение, которое потрясло Турцию и Сирию, вошло в список самых разрушительных стихийных бедствий в мире по количеству человеческих жертв и охватываемой территории. Сумма ущерба составила более $104 млрд.