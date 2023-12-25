Вестник Кавказа

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года

Турция достроит 251 тыс домов в районе землетрясений 2023 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В районе провинции Кахраманмараш, где произошли землетрясения в 2023 году, турецкие власти хотят достроить сотни тысяч домов. Это входит в программу восстановления региона после бедствия.

К декабрю 2025 года руководство Турции хочет закончить возведение 251 тыс домов на юго-востоке страны, где в 2023 году случилось землетрясение, полностью разрушившее около 34 тыс зданий, рассказал глава турецкого Минэкологии Мурат Курум в разговоре с журналистами.

"Мы словно строим новую страну в районе землетрясений. До конца года сдадим оставшиеся 251,4 тыс. жилых объектов, всего в рамках проекта восстановления региона нашим гражданам будет передано 452,9 тыс. строений"

- Мурат Курум

Он напомнил, что ущерб от разрушительных подземных толчков достиг $104 млрд или 10% ВВП. Дома потеряли миллионы турецких граждан, многим пришлось переехать в другие регионы. Со слов министра, всего катастрофа затронула жизни 14 млн человек.

Напомним, что магнитуда землетрясений в турецкой провинции Кахраманмараш составила 7,7 и 7,6. Жертвами стали свыше 53 тыс человек, еще 107 тыс получили травмы и ранения.

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