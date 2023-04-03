Кахраманмараш снова пережил землетрясение

Турецкую провинцию Кахраманмараш сегодня снова потрясло небольшое землетрясение – его магнитуда составляла 3,5, разрушений оно не вызвало.

Новое землетрясение магнитудой 3,5 сегодня вечером было зарегистрировано на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш, сообщило в одной из соцсетей управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Наиболее сильно подземные толчки, которые произошли в 16:37, ощущались в районе Гексун, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения находился на глубине 11,46 км, добавили в AFAD.

Турецкую провинцию Кахраманмараш периодически сотрясают довольно мощные подземные толчки – ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что 6 февраля Турция пережила рекордное стихийное бедствие XXI века и одно из трех крупнейших за последние 100 лет. Два мощных подземных толчка магнитудой 7,7 балла унесли жизни свыше 30 тыс человек и разрушили 10 провинций, наиболее пострадала от стихии как раз провинция Кахраманмараш.