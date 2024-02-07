Плотины в Турции сделают сейсмоустойчивыми

Власти Турции усилят наблюдение за состоянием плотин в стране в связи с мощными землетрясениями, которое произошло в прошлом году. Благодаря новым системам планируется избежать разрешению объектов.

Турция вводит новую систему наблюдения за плотинами из-за разрушительных землетрясений, случившихся в прошлом году. Информацию об этом озвучил гендиректор Государственного предприятия по работам на воде и гидротехническим сооружениям Мехмет Акиф Балта.

Он отметил, что на плотинах устанавливаются тепловизионные камеры и оборудование для ночного видения.

"В настоящее время завершатся установка системы на ГЭС «Ататюрк». Данная система разработана с целью предотвратить негативные ситуации, которые могут возникнуть в случае стихийного бедствия"

- Мехмет Акиф Балта

По словам гендиректора ведомства, такие системы будут введены на всех сооружениях страны, а особенно в районах, которые подвержены землетрясениям. Он отметил, что в прошлом году во время сейсмоактивности были повреждены 140 плотин. Теперь с помощью новой системы это удастся предотвратить.

"Система дает возможность удаленного мониторинга. Изображение системы не прерывается даже при отключении интернета. В случае любой негативной ситуации о ней будет сообщено непосредственно в Управление по ликвидации последствий ЧС. Мы размещаем камеры в укрепленных зонах плотин, которые не сможет затронуть землетрясение"

- Мехмет Акиф Балта