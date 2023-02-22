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США помогут реформировать Армению

США помогут реформировать Армению
Посол США в Ереване на встрече с премьером Николом Пашиняном сообщила, что Белый дом будет оказывать помощь Армении в реализации проводимых в стране реформ.

Американский посол в Армении Кристина Квин на встрече с главой правительства Николом Пашиняном заявила о готовности США помочь стране с проведением реформ, сообщает пресс-служба кабмина республики.

Она сказала, что Вашингтон приложит максимум усилий для продвижения тесных отношений Белого дома с Ереваном. По ее словам, Штаты готовы помочь властям Армении с реализацией реформ в стране.

В свою очередь Пашинян выразил надежду на углубление, развитие и расширение двусторонних отношений, а также подчеркнул важность американской помощи в реализации проводимых в стране реформ.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", Никол Пашинян провел встречу представителями миссии Евросоюза в Армении, в ходе которой обсуждалась работа этой миссии в республике.

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