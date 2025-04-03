Израильская армия ликвидировала командира элитного батальона ХАМАС

Израиль выявил и уничтожил командира элитного батальона ХАМАС, который участвовал в террористических атаках на еврейское государство в октябре 2023 года.

Войска Израиля в ходе военной операции на севере сектора Газа уничтожили командира батальона "Шуджаийа". По информации ЦАХАЛ, он участвовал в атаках на территорию Израиля в октябре 2023 года.

"Вчера (в среду - ред.) силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по штабу ХАМАС, расположенному примерно в километре от войск ЦАХАЛ, действующих в районе города Газа… В результате удара был ликвидирован террорист Хайтам Халиль, командир батальона "Шуджаийа" движения ХАМАС, который командовал и принимал участие в нападении на поселение Нир Оз 7 октября (2023 года - ред.)"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛ, боевик был командиром одного из батальонов элитных частей "Нухба".

Также отмечается, что израильские войска при планировании операции учитывали угрозы для мирных жителей и минимизировали вероятность негативных сценариев для населения.

Напомним, что Израиль проводит военную операцию на юге и севере сектора Газа. Тель-Авив намерен расширить буферную зону и ликвидировать военный потенциал ХАМАС. Это стало ответов на отказ ХАМАС выдать оставшихся заложников и приступить к новому этапу перемирия.