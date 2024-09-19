Новая российская вакцина от аллергии будет доступна уже скоро

В продаже в России скоро появится вакцина, которая поможет излечиться от аллергии на пыльцу березы и яблони. Все необходимые процедуры по ее регистрации будут завершены в конце 2025 - начале 2026 года.

Вакцина от аллергии на пыльцу березы поступит в гражданский оборот в конце нынешнего – начале следующего года, такую информацию предоставил директор Института иммунологии ФМБА России, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член-корреспондент РАН Муса Хаитов.

"Регистрация и введение в гражданский оборот планируется на конец 2025 – начало 2026 года"

– презентация Хаитова на открытом заседании Научного совета РАН "Науки о жизни"

Стоит отметить, что некоторое время назад руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы должна быть зарегистрирована в конце текущего года. Она подчеркивала, что аналогов созданному в ФМБА препарату в мире нет. Скворцова также обращала внимание на высокую эффективность этой вакцины.

Отметим, что препарат назначается людям, которые уже страдают от аллергии на пыльцу, вырабатываемую раннецветущими деревьями. Отличие от классических препаратов, которые создаются на основе экстрактов, заключается в том, что их курс составляет обычно порядка 30 инъекций, а в случае с новой вакциной нужны лишь несколько (от трех до пяти) инъекций в первый год, они делаются перед началом нового сезона цветения. Далее, в следующие годы, количество инъекций снижается до двух.

Механизм действия российской вакцины заключается в том, что после ее введения организм вырабатывает особые антитела, которые не дают IgE-антителам человека связываться с белками-аллергенами, например, пыльцы березы и яблони.