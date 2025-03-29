Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 11 по 13 апреля в Анталье пройдет Дипломатический форум. Его участниками станут глава МИД и депутаты парламента Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправится в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталье.

Участниками международного мероприятия также станут несколько депутатов Милли Меджлиса (парламента).

Напомним, что Анталийский дипломатический форум пройдет 11-13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".

Накануне стало известно, что его также посетят глава МИД Армении и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. С визитом в Турцию также приедет глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Планируется, что на встречах с коллегами он обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Южном Кавказе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Посольство Турции соболезнует в связи с гибелью пограничника АР из-за мины

Работа по проекту &quot;Коридор &quot;зеленой&quot; энергии Азербайджан-Турция&quot; продолжается

Работа по проекту "Коридор "зеленой" энергии Азербайджан-Турция" продолжается

Новые проекты в энергетике готовят Азербайджан и Турция

Новые проекты в энергетике готовят Азербайджан и Турция

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Меморандум по Зеленому энергокоридору подписан в Баку

Ильхам Алиев принял главу турецкого Минэнерго

Ильхам Алиев принял главу турецкого Минэнерго

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Река Араз: экологический расизм или сила в единстве?

Азербайджан упрочил позиции поставщика газа в Турцию

Азербайджан упрочил позиции поставщика газа в Турцию

Ильхам Алиев и президент Турции провели телефонный разговор

Ильхам Алиев и президент Турции провели телефонный разговор

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Рамазаном

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и азербайджанцев с Рамазаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы