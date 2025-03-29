Джейхун Байрамов примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

С 11 по 13 апреля в Анталье пройдет Дипломатический форум. Его участниками станут глава МИД и депутаты парламента Азербайджана.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправится в Турцию для участия в Дипломатическом форуме в Анталье.
Участниками международного мероприятия также станут несколько депутатов Милли Меджлиса (парламента).
Напомним, что Анталийский дипломатический форум пройдет 11-13 апреля. В 2025 году его темой стало "Возвращение дипломатии в раздробленный мир".
Накануне стало известно, что его также посетят глава МИД Армении и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. С визитом в Турцию также приедет глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров. Планируется, что на встречах с коллегами он обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и Южном Кавказе.