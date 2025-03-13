Премьер и глава МИД Грузии посетят Турцию

С визитом в Анталью прибудут премьер-министр и глава МИД Грузии. Там они станут участниками Дипломатического форума.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МИД Мака Бочоришвили прибудут в Турцию, чтобы принять участие в Дипломатическом форуме в Анталье, рассказали в пресс-службе грузинского правительства.

"Мировые лидеры, политики, ученые, бизнесмены, представители СМИ и гражданского общества обсудят проблемы, с которыми сталкивается дипломатия в современном мире, а также обсудят роль и основные принципы дипломатии, инструменты разрешения конфликтов и стратегии посредничества"

- пресс-служба

Дипломатический форум в Анталье состоится 11-13 апреля. Основной темой мероприятия станет "Восстановление дипломатии в раздробленном мире".

Участие в нем также примут главы МИД России, Армении и Азербайджана. Политики обсудят обстановку на Ближнем Востоке, Украине, Южном Кавказе и другие актуальные вопросы мировой повестки.