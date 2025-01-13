Аэропорт Баку снова признали лучшим в Центральной Азии и СНГ

Бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев вновь назван лучшим жюри престижной премии Skytrax World Airport Awards – накануне он подтвердил статус ведущего авиационного узла региона в номинации "Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ" на выставке Passenger Terminal Expo 2025, проходившей в испанском Мадриде.
"Это достижение - яркий показатель доверия миллионов пассажиров и профессионализма нашей команды. Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы Международный аэропорт Гейдар Алиев оставался образцом передового опыта в регионе, внедряя современные технологии и создавая комфортные условия для путешественников со всего мира"
- директор аэропорта Теймур Гасанов
Стоит отметить, что воздушная гавань столицы Азербайджана удостаивается высокой награды в восьмой раз, что красноречиво свидетельствует о его высоких стандартах сервиса и доверии пассажиров, передает АЗЕРТАДЖ.
Это отметил и генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед, подчеркнувший: столь часто повторяющийся успех - выдающееся достижение его команды, демонстрирующее устойчивое совершенство по всем аспектам работы воздушной гавани.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев ведется постоянная работа по совершенствованию цифровой трансформации, автоматизации процессов и модернизации его инфраструктуры. Все это направлено на достижение максимального уровня комфорта его пассажиров в рамках наивысших мировых стандартов в авиационной отрасли.