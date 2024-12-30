Вестник Кавказа

Аэропорт Баку почти на треть нарастил пассажиропоток

Аэропорт Баку почти на треть нарастил пассажиропоток
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Гейдар Алиев, действующий в столице Азербайджана, за прошлый год обслужил почти на треть больше пассажиров, чем в 2023 году. В общей сложности полеты выполнялись по восьми десяткам направлений.

Бакинский аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил поток пассажиров за прошедший год, о его итогах рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно сообщению, в минувшем году через аэропорт прошли более 7,5 млн пассажиров. Пассажиропоток за 2024 год на 31% превышает уровень предшествующего года.
В общей сложности за прошлый год авиаузел принял и отправил более 59 тыс рейсов. Самолеты прибывали и отправлялись из воздушных ворот азербайджанской столицы по 80 направлениям. Полеты совершались 40 перевозчиками, в том числе 18 лоукостерами.

Большую часть международных рейсов выполнили зарубежные авиакомпании – почти 3,5 млн пассажиров, "Азербайджанские авиалинии" перевезли более 3,3 млн человек.

Транзитных пассажиров в прошлом году также стало больше – в 1,3 раза, в общей сложности аэропортом как транзитным узлом воспользовались более 373 тыс человек.

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