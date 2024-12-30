Вестник Кавказа

Десяток новых станций метро построят за 5 лет в Баку

Десяток новых станций метро построят за 5 лет в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана продолжают заниматься расширением городского метрополитена. В течение ближайшей пятилетки количество станций в подземке должно приблизиться к 40.

До 2030 года в Баку собираются завершить строительство 10 новых станций метро. Об этом поведал замглавы Минцифры и транспорта Азербайджана.

"Подразумевается завершение строительства еще 2 станций, завершение реконструкции 1 станции и строительство 8 новых станций"

– Рахман Гумматов

Он уточнил, что возведение станций будет осуществляться в рамках обновленной программы развития ЗАО "Бакинский метрополитен", рассчитанной до 2030 года.

Гумматов добавил, что после появления новых станций пассажиропоток в подземке существенно увеличится и достигнет 88 млн человек.

Напомним, на сегодняшний день бакинский метрополитен состоит из трех линий общей протяженностью более 40 км и насчитывает 27 станций.

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