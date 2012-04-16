Переговоры в Стамбуле прошли конструктивно – Госдеп США

В четверг в Стамбуле состоялась российско-американская встреча. По итогу переговоров в Госдепе сообщили, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Переговоры России и США, прошедшие в четверг в Стамбуле, оценили в Госдепе.

Согласно сообщению пресс-службы Госдепа США, встреча прошла в конструктивном ключе, она была посвящена вопросам работы посольств. Также обсуждались возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.

Стороны обсудили возможность проведения, если потребуется, "новой встречи по этим вопросам в ближайшее время". Где и когда пройдет новый раунд консультация, а также кто будет принимать в них участие, будет определено позднее, уточнили в американском ведомстве.

Напомним, встреча, продлилась около шести часов. Делегацию РФ возглавил посол в США Александр Дарчиев, делегацию США – зампомощника госсекретаря Соната Коултер.