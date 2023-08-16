Андрей Логинов стал ректором РГГУ

На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначен Андрей Логинов, занимавший пост и.о ректора с 2024 года, рассказали в Минобрнауки России.
"На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов"
- Минобрнауки России
Андрей Логинов окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "история". В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности "юриспруденция". Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук.
С 1993 года он занимал руководящие должности на государственной гражданской службе, был главой управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Госдуме, заместителем руководителя Аппарата правительства РФ, статс-секретарем-заместителем главы Минюста России.
На посту ректора РГГУ Андрей Логинов сменил Александра Безбородова, который покинул должность по собственному желанию.