Андрей Логинов стал ректором РГГУ

Новым ректором Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначили Андрея Логинова. На этом посту он сменил Александра Безбородова.

На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) назначен Андрей Логинов, занимавший пост и.о ректора с 2024 года, рассказали в Минобрнауки России.

"На должность ректора Российского государственного гуманитарного университета назначен Андрей Викторович Логинов"

- Минобрнауки России

Андрей Логинов окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "история". В 2000 году завершил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности "юриспруденция". Имеет ученые степени доктора политических и кандидата исторических наук.

С 1993 года он занимал руководящие должности на государственной гражданской службе, был главой управления президента РФ по вопросам внутренней политики, полномочным представителем правительства РФ в Госдуме, заместителем руководителя Аппарата правительства РФ, статс-секретарем-заместителем главы Минюста России.

На посту ректора РГГУ Андрей Логинов сменил Александра Безбородова, который покинул должность по собственному желанию.