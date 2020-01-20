Вестник Кавказа

Азербайджан и Сомали объединятся в оборонной сфере

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Могадишо будут сотрудничать в сфере обороны. В парламент Азербайджана поступил законопроект об утверждении соглашения между странами.

Азербайджан и Сомали будут сотрудничать в области обороны и оборонной промышленности.

В азербайджанский парламент поступил законопроект об утверждении соглашения между правительствами двух государств о сотрудничестве в данной сфере.

Отмечается, что его включили в повестку дня заседания парламентского Комитета по международным отношениям и связям, которое прошло 9 апреля.

Указанный законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

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