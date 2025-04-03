Российская нефть Urals упала в цене

Цена российской нефти Urals на фоне общего падения нефтяных котировок в мире опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023 года, падение составило от 13 до 18%.

Цена российской нефти марки Urals на фоне общего падения нефтяных котировок в мире опустилась ниже $50 и составила от $47,54 до $48,39 за баррель впервые с июня 2023 года, следует из данных международного ценового агентства Argus.

Так, за нефть Urals до погрузки в порту Приморск накануне платили $47,54 за баррель, в порту Новороссийск - $48,39 за баррель, передает ТАСС.

В целом российская нефть в порту Новороссийск подешевела на 18%, в порту Приморск - на 17,5%, в индийских портах - 13%.

Как полагают эксперты, падение нефтяных котировок связано с новыми пошлинами Трампа и увеличением нефтедобычи, которое предприняли восемь стран ОПЕК+.

Напомним, накануне цена нефти Brent на бирже провалилась ниже $61 впервые с 25 марта 2021 года. Июньский фьючерс на Brent на 03.00 мск стоил $60,89 за баррель, затем подешевел еще, на 03.55 он торговался по $60,34. Цена Brent снизилась более чем на 5,3% и впервые с 25 марта 2021 года опустилась ниже $61 за баррель. Также упали цены на нефть марки WTI, фьючерсы на май подешевели на 6,52% и торговались на бирже по $57,54 за баррель.