Вестник Кавказа

США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа

США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио встретился с главой МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также конфликты на Ближнем Востоке.

Американский госсекретарь Марко Рубио провел в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Рубио поблагодарил саудовскую сторону за ее усилия по способствованию урегулирования конфликта на Украиние.

В свою очередь, МИД королевства заявил, что Рубио и бен Фархан на переговорах, помимо ситуации вокруг Украины, разговаривали о конфликтах на Ближнем Востоке.

Они также затронули "улучшение координации и укрепление совместных усилий по региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес".

Стоит добавить, что СМИ, говоря о визите глава ведомства КСА в Штаты, писали, что приезд связан с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Ранее американский лидер подтвердил, что свой первый зарубежный визит в рамках второго президентского срока нанесет в Саудовскую Аравию.

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