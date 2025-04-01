США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа

Марко Рубио встретился с главой МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также конфликты на Ближнем Востоке.

Американский госсекретарь Марко Рубио провел в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Рубио поблагодарил саудовскую сторону за ее усилия по способствованию урегулирования конфликта на Украиние.

В свою очередь, МИД королевства заявил, что Рубио и бен Фархан на переговорах, помимо ситуации вокруг Украины, разговаривали о конфликтах на Ближнем Востоке.

Они также затронули "улучшение координации и укрепление совместных усилий по региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес".

Стоит добавить, что СМИ, говоря о визите глава ведомства КСА в Штаты, писали, что приезд связан с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.

Ранее американский лидер подтвердил, что свой первый зарубежный визит в рамках второго президентского срока нанесет в Саудовскую Аравию.