США и Саудовская Аравия обсудили Украину и сектор Газа

Американский госсекретарь Марко Рубио провел в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом аль Саудом.
Как сообщает пресс-служба Госдепа США, Рубио поблагодарил саудовскую сторону за ее усилия по способствованию урегулирования конфликта на Украиние.
В свою очередь, МИД королевства заявил, что Рубио и бен Фархан на переговорах, помимо ситуации вокруг Украины, разговаривали о конфликтах на Ближнем Востоке.
Они также затронули "улучшение координации и укрепление совместных усилий по региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес".
Стоит добавить, что СМИ, говоря о визите глава ведомства КСА в Штаты, писали, что приезд связан с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.
Ранее американский лидер подтвердил, что свой первый зарубежный визит в рамках второго президентского срока нанесет в Саудовскую Аравию.