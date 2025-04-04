ЕС на 90 дней заморозил пошлины на американский импорт

Евросоюз зеркально отреагировал на инициативу Трампа приостановить действие пошлин на 90 дней: Брюссель также заморозил пошлины на импорт из США на этот срок.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала о приостановке действия введенных ранее пошлин в отношении импорта из США на 90 дней. Это сделано в дипломатических целях.

"Мы хотим дать переговорам шанс"

– Урсула фон дер Ляйен

В ЕС также отметили, что работа над налоговыми ограничениями продолжается. Если переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом, Брюссель введет пошлины.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее приостановил действие введенных ранее пошлин на 90 дней. Для ведущих переговоры с США стран сохранится базовая ставка в 10%, при этом импорт из Китая Трамп обложил дополнительными пошлинами, доведя общий размер налога до 125%.