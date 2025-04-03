Вестник Кавказа

Президент Турции не планирует встречаться с делегациями РФ и США

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Встреча президента Турции Эрдогана с делегациями России и США не внесена его в график. 10 апреля турецкий лидер проведет в Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с представителями делегации России и США, которые сейчас проводят переговоры в российском генконсульстве РФ в Стамбуле. Об этом свидетельствуют доступные журналистам данные администрации турецкого лидера о его графике.

Согласно ему, Эрдоган целый день будет находится в Анкаре, где примет участие в мероприятиях, связанных с приездом в Турцию президента Индонезии Прабово Субианто. Других запланированных мероприятий в его графике нет.

Помимо этого, диписточник в Анкаре сообщил изданию ТАСС, что делегации изначально планировали сосредоточиться на обсуждении насущных двусторонних вопросов в заранее обговоренном формате.

Напомним, что в 10:00 по мск в Стамбуле начались консультации делегаций России и США. Российскую сторону представляет посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

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