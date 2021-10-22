Ташкент и Вашингтон поговорили о стратегическом партнерстве

Глава МИД Узбекистана провел переговоры с госсекретарем США. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства и углубление политического диалога.

Руководитель узбекистанской дипломатии Бахтиер Саидов провел в Вашингтоне переговоры с американским госсекретарем Марко Рубио.

Как сообщил сам глава внешнеполитического ведомства Узбекистана в социальных сетях, стороны обсудили состояние и перспективы стратегического партнерства между странами.

Они также поговорили об углублении политического диалога, расширении экономических и инвестиционных связей, активизации регионального взаимодействия.

Помимо этого, министр и госсекретарь на встрече поднимали вопрос, связанный с укреплением стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Глава министерства заявил, что Ташкент высоко оценивает твердую поддержку реформ, которые реализуются сегодня в Узбекистане, со стороны Вашингтона.

Саидов добавил, что стороны достигли договоренности о сохранении позитивной динамики в двусторонних отношениях за счет продолжения диалога на высоком уровне.

Помимо этого, министр рассказал о своей встрече с советником американского лидера Майклом Уолтцем. Он уточнил, что стороны затронули ряд региональных и международных вопросов.