Вестник Кавказа

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сотрудничество в рамках СНГ и ОДКБ – залог стабильности в регионе. Об этом заявил генсек Содружества Лебедев.

Взаимодействие Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – залог обеспечения стабильности и снижения рисков возникновения конфликтов в регионе, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.

"Регулярные совместные учения представителей ВС, чрезвычайных служб и органов правопорядка государств СНГ и ОДКБ являются свидетельством готовности стран вместе выступать против насущных вызовов и угроз глобального и регионального характера"

- Сергей Лебедев

Напомним, что 3 апреля в Москве состоялась встреча главы Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова с главами делегаций РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Секретариата организации и Антитеррористического центра СНГ.

Встреча была связана с учениями ОДКБ "Боевое братство - 2025", которые пройдут осенью. На ней стороны обсудили актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

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