Генсек СНГ назвал взаимодействие с ОДКБ залогом стабильности в регионе

Взаимодействие Содружества независимых государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – залог обеспечения стабильности и снижения рисков возникновения конфликтов в регионе, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
"Регулярные совместные учения представителей ВС, чрезвычайных служб и органов правопорядка государств СНГ и ОДКБ являются свидетельством готовности стран вместе выступать против насущных вызовов и угроз глобального и регионального характера"
- Сергей Лебедев
Напомним, что 3 апреля в Москве состоялась встреча главы Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова с главами делегаций РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Секретариата организации и Антитеррористического центра СНГ.
Встреча была связана с учениями ОДКБ "Боевое братство - 2025", которые пройдут осенью. На ней стороны обсудили актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.