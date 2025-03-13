Вестник Кавказа

Eastar Jet начала летать из Сеула в Алматы

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В расписании полетов аэропорта казахстанского мегаполиса Алматы появился новый авиарейс южнокорейского лоукостера Eastar Jet – самолеты авиакомпании начали выполнять прямые регулярные пассажирские перевозки из Сеула.

Рынок авиаперевозок Казахстана пополнила новая низкобюджетная авиакомпания из Южной Кореи – Eastar Jet, сообщили в комитете гражданской авиации страны.

Авиарейс нового перевозчика уже включен в расписание полетов из аэропорта Алматы – он дополнит совмещенный авиарейс в столицу Южной Кореи авиакомпаний Air Astana и Asiana Airltnes и будет выполняться дважды в неделю на самолете Boeing 737-800, стоимость авиабилетов стартует от 19577 рублей в одну сторону, передает Sputnik Казахстан.

Вылет из международного аэропорта Алматы – в 23:45 по местному времени, посадку в сеульском аэропорту Инчеон авиалайнер совершит в 9:50 по местному времени, в воздухе самолет будет находиться 6 часов 5 минут.

Новый авиарейс появился благодаря переговорам между авиационными властями двух стран, которые прошли в марте 2024 года.

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