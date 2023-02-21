Опубликовано: 10:50, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Казахстан еще не начал экспортировать нефть в Германию по «Дружбе». Первая поставка ранее планировалась на начало февраля.

Поставки казахстанской нефти в Германию на данный момент еще не стартовали, информирует АО «Казтрансойл».

В пресс-службе компании заявили, что на 21 февраля казахстанская нефть не начала поставляться в Германию, на НПЗ в Шведте. Топливо должно идти по нефтепроводу «Дружба» до пункта «Адамова застава», а затем экспортироваться в Германию.

Россия разрешила Казахстану транзит нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» в начале 2023 года.

Как сообщал «Вестник Кавказа» ранее, Казахстан займется развитием альтернативных маршрутов экспорта нефти, особое внимание получит Транскаспийский международный транспортный маршрут.