Трагедия объединила Кавказ, Турцию и Сирию

Землетрясения, обрушившиеся на Турцию и Сирию, нанесли этим странам тяжелый урон. Число погибших и раненых растет с каждым днем, а экономический ущерб составил свыше $80 млрд. Одной из первых на зов обеих стран о помощи откликнулась Россия, и не только федеральные власти, но и регионы. Среди них одно из первых мест по сбору гуманитарной помощи занимает СКФО.

Трагедия, случившаяся с народами Турции и Сирии, стала вызовом для всего человечества, и мир отреагировал. Страны со всех континентов не оставили в беде народы пострадавших государств, предоставив помощь в ликвидации последствий стихии. Не осталась в стороне и Россия. Специалисты МЧС на протяжении недели разбирали завалы в Хатае, Газиантепе, Кахраманмараше, Алеппо и других пострадавших городах, а простые россияне организовали фонды и пункты сбора гуманитарной помощи для турецкого и сирийского населения, оказавшегося в эпицентре беды.

Отдельного внимания заслуживают республики Северного Кавказа, которые восприняли трагедию в Турции и Сирии близко к сердцу и проявили солидарность - у многих там пострадали или погибли родственники и друзья. Уже 6 февраля, когда произошли землетрясения, лидеры регионов выразили соболезнования президентам Сирии и Турции, заявив о готовности принять у себя пострадавших и предоставить любую необходимую помощь. Самолеты с посылками все еще отправляются в пострадавшие районы и, как известно, помощь продолжится.

Помощь от Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя новость о случившемся землетрясении, заявил, что регион разделяет горе каждого, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия, а также выразил соболезнования президентам Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. В тот же день 6 февраля Кадыров поручил провести сбор информации и анализ, разработать возможные меры помощи и поддержки пострадавшим от землетрясения.

Жители республики стали активно собирать гуманитарную помощь и, по словам руководителя Чечни, удалось собрать более 230 т гуманитарного груза. Его на шести бортах отправили в зоны стихийного бедствия. Простые граждане отправляли в пострадавшие районы не только денежные средства через различные фонды, но и теплые вещи, продовольствие и средства личной гигиены. Кроме того, жители Турции и Сирии получили от чеченского народа контейнеры для временного проживания.

Солидарность от ингушей

Сразу после случившегося глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что сегодня абсолютно все ингуши испытывают боль в связи с этой трагедией. "Все сказанные слова будут усилены нашими молитвами о милости Всевышнего к погибшим и пострадавшим. От имени ингушского народа и от себя лично выражаю соболезнования главам этих государств Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду, а также родным и близким погибших", - написал он в своем Telegram-канале.

На помощь Турции и Сирии жители республики откликнулись моментально. Уже к 13 февраля республика смогла собрать более 70 т гуманитарной помощи, куда вошли еда, зимние вещи, медикаменты, обогреватели и другие предметы первой необходимости. Кроме того, ингуши, равно как и представители Чечни, проживающие в Турции, отправились в зону стихийного бедствия в качестве волонтеров, чтобы помогать спасателям в разборе завалов.

Чиновники Северной Осетии помогли зарплатой

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло после землетрясения в Турции и Сирии поручил вице-премьерам, министрам и главам комитетов республики направить однодневную зарплату в фонд помощи пострадавшим от трагедии выходцам из региона. Также Меняйло распорядился пропускать грузовики из Турции, стоящие на Верхнем Ларсе, вне очереди. Свое решение он аргументировал объединением всего мира вокруг пострадавших от стихийного бедствия и добавил, что "сейчас это будет правильно".

Стоит добавить, что помощью для пострадавших в Турции и Сирии сегодня занимаются различные организации. Так, комитет "Матери Беслана" организовал сбор гуманитарной помощи. На призывы о помощи откликнулись тысячи неравнодушных жителей севера и юга Осетии.

Помощь от КБР, КЧР и Адыгеи

Учитывая историческую связь с Турцией и Сирией, жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи также пришли на помощь пострадавшим странам. В Северо-Кавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы в Нальчике собрали свыше 250 посылок с гуманитарной помощью. Сейчас в Духовном управлении решают вопрос с их доставкой в Турцию и Сирию, а жители республики уже собрали более 6 млн рублей, которые будут переданы посольствам.

Также, как заявил глава региона Казбек Коков, пострадавшим было направлено 100 т гуманитарного груза, в его состав вошли лекарства, теплый инвентарь, тепловые пушки и электрогенераторы.

Около 50 т гуманитарной помощи направит Карачаево-Черкесия. По словам министра промышленности, энергетики и транспорта региона Мурата Гапова, формирование и подготовка к отправке грузов завершится в ближайшее время. Он добавил, что особое внимание в республике уделили лекарствам.

Кроме того, жители КЧР через ассоциацию благотворительных организаций "Во благо" смогли собрать для пострадавших порядка 3 млн рублей и почти 4 тыс единиц товаров первой необходимости.

Для пострадавших в Турции и Сирии открыты счета в Адыгее. Общественные движения и муфтият республики сегодня оказывают помощь своим соотечественникам. Как заявили в Духовном управлении, пожертвования, поступающие на новые счета, будут собраны воедино и переданы соотечественникам за рубежом.

В стороне не остались и адыгейские ремесленники. В рамках выставки народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного и изобразительного искусства при съезде движения "Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент" было заявлено, что вырученные средства от продажи передадут в помощь пострадавшим соотечественникам в Турции и Сирии.

Дагестан

Из всех республик Северного Кавказа наибольшую активность проявил Дагестан, поэтому помощи дагестанцев Турции и Сирии мы посвятим отдельную статью.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", мощные землетрясения в Турции и Сирии произошли 6 февраля 2022 года. Жертвами стихийного бедствия стали десятки тыс человек. На помощь пострадавшим странам пришли ряд государств, среди которых Азербайджан, Россия, Казахстан и Грузия.