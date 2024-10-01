Турция выразила интерес к работе с Россией в угольной и газовой энергетике

Главы Минэнерго России и Турции обсудили сотрудничество. Турецкий министр сообщил, что Анкара заинтересована в привлечении российских компаний к различным энергетическим проектам.
Министр энергетики России Сергей Цивилев и его турецкий коллега министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар провели переговоры на тему энергетического взаимодействия двух стран.
Турция, по словам Байрактара, хотела бы реализовывать не только газовые, но и угольные проекты при участии российской стороны, следует из сообщения Минэнерго России.
"Глава Минэнерго отметил перспективы создания газового хаба в Турции. В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в области газовой и угольной энергетики"
– сообщение ведомства
Цивилев и Байрактар обсудили также возможности обмена опытом в сфере подготовки кадров для предприятий топливно-энергетического комплекса.