Израильские сельхозкомпании придут в Карабах

Опубликовано: 11:12, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Израиль может реализовать в Азербайджане, в том числе в Карабахском экономическом районе, сельскохозяйственные и животноводческие проекты. Это поможет возродить освобожденный регион.

Израиль и Азербайджан намерены реализовать крупные сельхозпроекты в разных регионах республики, в том числе в Карабахе, рассказал учредитель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

Он отметил огромный потенциал Азербайджана для реализации проектов в сфере сельского хозяйства. Подписаны соглашения с Израилем о сотрудничестве в государственных агропарках Азербайджана.

"Уверен, что все израильские компании сельскохозяйственного сектора могут работать в Карабахе, часть из них могут открыть свое производство в Алятской свободной экономической зоне. Все технологии, которые сегодня мы сюда привезли совершенно актуальны для возрождения Карабаха", - заявил он.

Планируется выращивание сельхозкультур как в открытом грунте, так и в теплицах. Израиль в Азербайджане займется реализацией не только проектов в области сельского хозяйства, но и в водном и животноводческом секторе. Стороны готовятся к подписанию новых контрактов.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что к 2026 году в Агдам переедут 40 тыс человек, сейчас ведутся работы по разминированию и созданию инфраструктуры.