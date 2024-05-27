Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Ронен Краус стал новым послом Израиля в Азербайджане. Дипломат руководил Евразийским отделом израильского МИД.
Израильское правительство утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов страны за рубежом, сообщает пресс-служба кабинета министров еврейского государства.
Так, дипломатической миссией Тель-Авива в Азербайджане будет Ронен Краус. Его кандидатура была представлена руководителем израильской дипломатии Гидеоном Сааром.
Стоит отметить, что ранее Краус занимал руководящую должность в Евразийском отделе израильского внешнеполитического ведомства.
В настоящее время послом Израиля в Баку является Джордж Дик.