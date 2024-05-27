Вестник Кавказа

Тель-Авив назначил нового посла в Баку

Тель-Авив назначил нового посла в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ронен Краус стал новым послом Израиля в Азербайджане. Дипломат руководил Евразийским отделом израильского МИД.

Израильское правительство утвердило 12 кандидатур новых послов и консулов страны за рубежом, сообщает пресс-служба кабинета министров еврейского государства.

Так, дипломатической миссией Тель-Авива в Азербайджане будет Ронен Краус. Его кандидатура была представлена руководителем израильской дипломатии Гидеоном Сааром.

Стоит отметить, что ранее Краус занимал руководящую должность в Евразийском отделе израильского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время послом Израиля в Баку является Джордж Дик.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1385 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Ицхак Герцог пропустил COP29 в Баку из-за Турции

Ицхак Герцог пропустил COP29 в Баку из-за Турции

Лев Спивак презентовал в Праге израильское издание книги &quot;Идущий впереди&quot;

Лев Спивак презентовал в Праге израильское издание книги "Идущий впереди"

AZAL приостановил полеты в Израиль

AZAL приостановил полеты в Израиль

Чемпиона Олимпийских Игр из Азербайджана чествовали в Париже

Чемпиона Олимпийских Игр из Азербайджана чествовали в Париже

Израиль намерен укреплять связи с Азербайджаном

Израиль намерен укреплять связи с Азербайджаном

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с коллегой из Израиля

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с коллегой из Израиля

Кто такой Тариэль Аббасов и почему его называют Azeri Lion?

Кто такой Тариэль Аббасов и почему его называют Azeri Lion?

Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы