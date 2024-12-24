Вестник Кавказа

Турция назначила нового посла в Азербайджане

Турция назначила нового посла в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым послом Турции в Азербайджане стал Бирол Акгюн. 14 декабря закончился срок деятельности Джахида Багчи.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла страны в Азербайджане, указ главы государства размещен на портал правовой информации.

Решением Эрдогана новым руководителем дипломатической миссии в Баку назначен экс-председатель Турецкого образовательного фонда Бирол Акгюн.

Стоит добавить, что новый турецкий посол приступит к своим обязанностям в феврале 2025 года.

Напомним, бывший глава дипмиссии Джахид Багчи завершил свою дипломатическую деятельность 14 декабря 2024 года.

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