Турция назначила нового посла в Азербайджане

Новым послом Турции в Азербайджане стал Бирол Акгюн. 14 декабря закончился срок деятельности Джахида Багчи.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла страны в Азербайджане, указ главы государства размещен на портал правовой информации.
Решением Эрдогана новым руководителем дипломатической миссии в Баку назначен экс-председатель Турецкого образовательного фонда Бирол Акгюн.
Стоит добавить, что новый турецкий посол приступит к своим обязанностям в феврале 2025 года.
Напомним, бывший глава дипмиссии Джахид Багчи завершил свою дипломатическую деятельность 14 декабря 2024 года.