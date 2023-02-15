Подъем заболеваемости: коронавирусом заразились 13,4 тыс россиян

Опубликовано: 11:58, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Коронавирус в России достиг рекордного показателя с начала года, инфицированы свыше 13,4 тыс человек за сутки.

В России за минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставлен 13 436 людям. Такое количество заболевших является максимальным с начала года.

Суточная заболеваемость в Москве составила 3 862 случаев, это более чем в два раза больше, чем накануне. В Петербурге выявили 1 271 случай коронавируса, в Московской области - 264, в Краснодарском крае - 210, на Ставрополье - 240, в Крыму - 31, в Дагестане - 9, в КБР - 20, в Адыгее - 7, в КЧР - 32, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 15, в Ингушетии - 2.

Таким образом, согласно официальным данным, в России с начала пандемии COVID-19 был диагностирован 22 106 985 раз.

Госпитализация на сутки потребовалась 1 548 пациентам. Выздоровели за сутки 12 071 человек, за все время вирус побороли 21 461 669 пациентов.

За сутки произошло 36 смертей от коронавируса, с начала пандемии - 395 652.

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