Россия обсудила с Турцией преодоление последствий землетрясений

Опубликовано: 17:58, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Замглавы МИД РФ Александр Грушко и турецкий посол Мехмет Самсар также поговорили о сотрудничестве двух стран в энергетике.

В Москве 14 февраля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко и посла Турции в Москве Мехмета Самсара. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел РФ.

Главными темами разговора стали вопросы сотрудничества в энергетической сфере и помощи республике в преодолении последствий землетрясений.

Ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гуманитарная помощь после землетрясений необходима 26 млн человек в Турции и Сирии. В ВОЗ также призывают выделить на ликвидацию последствий $43 млн. При этом там добавили, что в ближайшее время эта сумма может увеличиться в два раза, поскольку будет дана более точная оценка масштабов произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", несколько разрушительных землетрясений произошло в Турции 6 февраля. Магнитуда одного из них составила 7,7, а второго – 7,6. Согласно последним данным, подземные толчки унесли в Турции жизни свыше 31 тыс человек, а в Сирии – почти 5 тыс человек.