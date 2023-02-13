Президент Ирана посетит с визитом Китай

Раиси начнет официальный визит в Китай в понедельник, 13 февраля.
Сегодня президент Ирана Ибрахим Раиси начнет трехдневный визит в Китай, где в Пекине проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.
Также планируются переговоры делегаций Ирана и Китая, по итогам которых будет подписан ряд документов о сотрудничестве.
Затем Раиси проведет встречи с представителями бизнеса и деятелями культуры, также встретится с соотечественниками, проживающими в Китае.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Иран пригрозил США планом "Б".