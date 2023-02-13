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Президент Ирана посетит с визитом Китай

Президент Ирана посетит с визитом Китай
Раиси начнет официальный визит в Китай в понедельник, 13 февраля.

Сегодня президент Ирана Ибрахим Раиси начнет трехдневный визит в Китай, где в Пекине проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Также планируются переговоры делегаций Ирана и Китая, по итогам которых будет подписан ряд документов о сотрудничестве.

Затем Раиси проведет встречи с представителями бизнеса и деятелями культуры, также встретится с соотечественниками, проживающими в Китае.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Иран пригрозил США планом "Б".

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