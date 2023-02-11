Саммит по газовому хабу в Стамбуле перенесли на месяц

Опубликовано: 11 фев. 5:55 (UTC+3 MSK)

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Решение о переносе было принято в связи с землетрясением, случившимся в Турции в понедельник. Согласно последним данным, его жертвами стали более 20 тыс человек.

Международная встреча по газовому хабу перенесена на месяц. Соответствующую информацию подтвердил источник в Минэнерго Турции.

Изначально саммит должен был пройти 14-15 февраля, однако из-за землетрясения было принято решение перенести его на 22 марта, пишут западные СМИ.

Ожидается, что на встречу в Стамбул приедут представители ряда стран Европы. Главной темой саммита станет создание и функционирование газового хаба.

Как сообщал "Вестник Кавказа", инициатива создания газового хаба принадлежит российскому президенту Владимиру Путину. Данный вопрос он обсудил осенью прошлого года с турецким коллегой. Реджеп Тайип Эрдоган идею поддержал.

Согласно последней информации, землетрясения в Турции унесло жизни 20 тыс человек, пострадали 80 тыс.