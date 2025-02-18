Вестник Кавказа

В ХАМАС одобрили план ЛАГ по восстановлению Газы

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС поддерживает план Лиги арабских государств по восстановлению сектора Газа. План предусматривает сохранение палестинского присутствия в анклаве.

Руководство ХАМАС заявило, что поддерживает план восстановления сектора Газа, который был принят Лигой арабских государств (ЛАГ). 

"Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха"

– ХАМАС

Отметим, что в основе проекта ЛАГ лежит египетский план реконструкции, который предусматривает сохранение палестинского присутствия в анклаве. 

В ХАМАС также призвали арабские страны оказать воздействие на Израиль для выполнения соглашения о перемирии. 

Напомним, что саммит ЛАГ был созван в Каире на фоне заявлений Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, полном сносе жилых кварталов и переходе анклава под контроль Вашингтона.

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