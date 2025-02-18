В ХАМАС одобрили план ЛАГ по восстановлению Газы

Руководство ХАМАС заявило, что поддерживает план восстановления сектора Газа, который был принят Лигой арабских государств (ЛАГ).
"Мы приветствуем утверждение плана реконструкции Газы, утвержденного в итоговом заявлении саммита ЛАГ, и призываем обеспечить все необходимые компоненты для его успеха"
– ХАМАС
Отметим, что в основе проекта ЛАГ лежит египетский план реконструкции, который предусматривает сохранение палестинского присутствия в анклаве.
В ХАМАС также призвали арабские страны оказать воздействие на Израиль для выполнения соглашения о перемирии.
Напомним, что саммит ЛАГ был созван в Каире на фоне заявлений Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, полном сносе жилых кварталов и переходе анклава под контроль Вашингтона.