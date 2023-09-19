Вестник Кавказа

Стартовало заседание глав МИД G20

Стартовало заседание глав МИД G20
© Фото: МИД России
В Йоханнесбурге открылась встреча глав МИД стран, входящих в Группу двадцати. На заседании присутствует Сергей Лавров.

Заседание глав внешнеполитических ведомств G20 началось в Йоханнесбурге.

Встреча глав МИД G20 двухдневная, 20-21 февраля. На мероприятии присутствуют 15 глав МИД, в том числе российский министр Сергей Лавров, 4 замглавы МИД, а также поверенный в делах американского посольства - так на заседании представлены США.

Глава МИД РФ за столом в зале заседания расположен рядом с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

В рамках открытия заседания президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал к дискуссиям об опасностях, которые сегодня угрожают миру. По его мнению ведущие страны мира должны выработать единые подходы к решению кризисов.

На встрече министры G20 обсудят геополитическую обстановку, конфликты, имеющие место, а также устойчивость мировой экономики.

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