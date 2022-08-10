Экстренный саммит ЛАГ по Палестине отложили на март

Лига арабских государств обсудит палестинскую ситуацию 4 марта. Ранее сообщалось, что саммит состоится в конце февраля.
Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут экстренный саммит по Палестине 4 марта, рассказали в МИД Египта.
Встреча состоится в Египте, на повестке будет ситуация с Палестиной и сектор Газа.
"Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года"
– египетский МИД
Отметим, что саммит был перенесен - ранее планировало провести его 27 февраля. Корректировка даты встречи ЛАГ связана с решением Бахрейна, председательствующего в Лиге арабских государств в 2025 году.