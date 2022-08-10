Вестник Кавказа

Экстренный саммит ЛАГ по Палестине отложили на март

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Лига арабских государств обсудит палестинскую ситуацию 4 марта. Ранее сообщалось, что саммит состоится в конце февраля.

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут экстренный саммит по Палестине 4 марта, рассказали в МИД Египта.

Встреча состоится в Египте, на повестке будет ситуация с Палестиной и сектор Газа.

"Арабская Республика Египет примет экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме 4 марта 2025 года"

– египетский МИД

Отметим, что саммит был перенесен - ранее планировало провести его 27 февраля. Корректировка даты встречи ЛАГ связана с решением Бахрейна, председательствующего в Лиге арабских государств в 2025 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лига арабских государств обсудит ситуацию в Палестине

Лига арабских государств обсудит ситуацию в Палестине

Война Судного дня: что это такое и кто победил?

Война Судного дня: что это такое и кто победил?

Лавров: кровопролитный конфликт Палестины и Израиля нужно остановить

Лавров: кровопролитный конфликт Палестины и Израиля нужно остановить

Астанинского формата по Сирии больше нет?

Астанинского формата по Сирии больше нет?

Дипмиссия Сирии вернется в Саудовскую Аравию

Дипмиссия Сирии вернется в Саудовскую Аравию

Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ

Тегеран оценил возвращение Сирии в ЛАГ

Сирия возвращается в ЛАГ

Сирия возвращается в ЛАГ

Азербайджан налаживает связи с Лигой арабских государств

Азербайджан налаживает связи с Лигой арабских государств

Ильхам Алиев приедет на саммит ЛАГ в Алжире

Ильхам Алиев приедет на саммит ЛАГ в Алжире

Вернется ли Сирия в Лигу арабских государств

Вернется ли Сирия в Лигу арабских государств

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы