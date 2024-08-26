Вестник Кавказа

Лига арабских государств обсудит ситуацию в Палестине

Лига арабских государств обсудит ситуацию в Палестине
Саммит Лиги арабских государств по палестинской ситуации состоится в Египте 27 февраля. На повестке саммита – возможное прекращение существования палестинских структур в Газе.

В Египте состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Основной темой мероприятия станет ситуация в Палестине, встреча запланирована на 27 февраля. 

Как сообщают турецкие СМИ, в рамках саммита стороны обсудят "последние события относительно Палестины, представляющие серьезную опасность". 

Отмечается, что проведение саммита было инициировано властями Палестины. 

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее обозначил возможный сценарий ситуации в Газе после окончания боевых действий. Согласно американскому плану, анклав должен быть передан США, а палестинское население перемещено в другие арабские страны.

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