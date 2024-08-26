Лига арабских государств обсудит ситуацию в Палестине

Саммит Лиги арабских государств по палестинской ситуации состоится в Египте 27 февраля. На повестке саммита – возможное прекращение существования палестинских структур в Газе.
В Египте состоится чрезвычайный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Основной темой мероприятия станет ситуация в Палестине, встреча запланирована на 27 февраля.
Как сообщают турецкие СМИ, в рамках саммита стороны обсудят "последние события относительно Палестины, представляющие серьезную опасность".
Отмечается, что проведение саммита было инициировано властями Палестины.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее обозначил возможный сценарий ситуации в Газе после окончания боевых действий. Согласно американскому плану, анклав должен быть передан США, а палестинское население перемещено в другие арабские страны.