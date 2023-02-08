Через 5 лет в Саудовской Аравии станет в полтора раза больше заводов

8 фев. 5:00

В течение следующих пяти лет Саудовская Аравия планирует вложить в промышленный сектор 1,4 триллиона саудовских риалов (370 млрд дол.), а также увеличить число заводов на 50%

Платформа Sanaei

Как заявил заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Усама Аль-Замиль на презентации платформы Sanaei на второй технической конференции LEAP в Эр-Рияде, королевство хочет, чтобы нынешнее число промышленных объектов увеличилось до 36 тыс. к 2035 году, пишет Arab News. Платформа Sanaei направлена на содействие внедрению передового опыта, который поспособствует четвертой промышленной революции.

Инвестиционные возможности

"Уровень зависимости от квалифицированного персонала повысит конкурентоспособность и операционную эффективность заводов, представит инвестиционные возможности в секторе и обеспечит стимулы", - утверждает Аль-Замиль. 4 тыс. учреждений будет преобразовано в функционально и технологически передовые объекты в целях повышения цифровой зрелости, операционной эффективности, а также промышленного потенциала, тем самым способствуя развитию экспорта, улучшая рабочую среду на заводах и предоставляя привлекательные качественные рабочие места путем внедрения технологий 4IR.

Два направления

Программа сосредоточена на двух направлениях. Первое обеспечивает проектирование и строительство новых заводов в соответствии с высокими стандартами эффективности производства, а второе превращает существующие заводы в объекты с операционным превосходством и передовыми технологиями.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что горнодобывающий сектор Саудовской Аравии сейчас также переживает беспрецедентный рост.