Переговоры в Эр-Рияде: чего России и Европе ждать от дипломатии Трампа?

В Саудовской Аравии завершилась третья встреча делегаций США и России. Ее итоги засекречены, однако общие заявления сторон позволяют судить о прогрессе в российско-американских отношениях и урегулировании украинского конфликта.

24 марта, на следующих день после американо-украинских переговоров, в Эр-Рияде стартовали российско-американские переговоры. Посвященная решению украинского конфликта встреча проходила на уровне экспертов. Как заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россию представлял сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. США представляли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Кроме того, сообщалось, что в состав американской делегации вошли помощники спецпосланника США по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолца. Официально власти США состав участников не называли. Встречал проходила в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде и продлилась более 12 часов.

В ходе встречи в Эр-Рияде делегации России и США, согласно предварительным заявлениям, обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море. Агентство Reuters также сообщало, что в рамках встречи планируется рассмотреть детали 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, поддержанного Москвой и Киевом после телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. По сообщениям из Кремля, на повестке стояло возможное возобновление зерновой сделки. В интервью телеканалу "Звезда" Карасин отметил, что российская делегация отправляется на переговоры с коллегами из США с "боевым и конструктивным" настроем. Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает значительного прогресса от встречи с делегацией Москвы в Эр-Рияде и рассчитывает на прекращение огня по судам в Черном море.

Еще в ходе переговоров, начавшихся в 10:00 по местному времени, в эфире телеканала CBS Уолц дал оптимистичный прогноз об украинском урегулировании: "Мы приближаемся [к урегулированию], и сейчас ближе к миру, чем когда-либо были", - сказал он в районе 18 часов. Параллельно в интервью телеканалу Fox News Уиткофф фактически пообещал прекращение огня в регионе Черного моря. В том же интервью Уиткофф убеждал западное сообщество в серьезности настроя России на мир. "Я считаю, что он хочет мира", - сказал Уиткофф, имея ввиду президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что в телефонных разговорах Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским речь идет "о долгосрочном мире". Уиткофф также попытался снять опасения Европы по поводу возможного вторжения России. "Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам", - заявил спецпосланник Белого дома.

В ходе переговоров в Эр-Рияде ряд важных заявлений прозвучал от главного посредника - Дональда Трампа. Сначала издание Bloomberg передало информацию о намерении президента США заключить перемирие к 20 апреля - к Пасхе, "которая в этом году отмечается как в западной, так и в православной церквях в один день". Ближе к вечеру 24 марта, когда делегации в Саудовской Аравии говорили уже 9 часов, Трамп сказал, что стороны обсуждают возможный контроль США над АЭС на Украине. Он также добавил, что США заключили с Украиной сделку по редкоземельным металлам и скоро ее подпишут. По словам Трампа, США и Украина сейчас говорят "о территориях".

Примерно в 21:00 Карасин заявил, что переговоры завершаются, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что экспертные группы РФ и США не планируют подписывать никаких документов по итогам консультаций в Эр-Рияде.

Чем закончились переговоры?

Подробного комментария сразу после встречи журналисты так и не дождались. Американские СМИ сообщали, что текст совместного заявления должен был быть опубликован в полдень 25 марта, но его участники тоже не представили. В этот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал небольшую оценку. Он сообщил, что результаты переговоров доложены в Вашингтон и Москву, и они анализируются.

Трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины пока не планируется, планов третьего разговора Трампа и Путине тоже нет, отметил Песков. Он добавил, что содержание консультаций в Эр-Рияде не будет опубликовано, так как это технические консультации, однако контакты России и США продолжатся.

Как Россия относится к переговорам?

Российская сторона еще с периода стамбульских переговоров в марте 2022 года поддерживала идею о начале дипломатии и прекращении военных действий. После прихода к власти Трампа и его заявлений о необходимости прекратить войну Владимир Путин и представители всех властных ведомств приветствовали трамповские инициативы. 18 марта президент России подтвердил серьезность своего настроя на мир, согласившись на предложение Трампа прекратить удары по энергетическому и инфраструктурному секторам. При этом российская сторона постоянно подчеркивает, что Москва добивается не перемирия, а долгосрочного мира, а для этого необходимо устранить первопричины кризиса в виде расширения НАТО, притеснения русскоязычного населения на Украине и милитаризации Украины.

Не только об Украине

Дональд Трамп настроен не только на решение украинского конфликта, но и на урегулирование и продвижение отношений с Россией в других областях, включая геополитику. В частности, в телефонном разговоре 18 марта он обсуждал с Владимиром Путиным Иран, Израиль и Ближний Восток. Кроме того, 13 марта Путин заявлял, что США и Россия могут договориться о сотрудничестве в энергетической сфере.

Еще на февральских первых переговорах делегаций США и России генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев дал понять, что крупные американские нефтяные компании в какой-то момент вернутся в Россию. 21 марта издание BILD сообщило, что США могут получить управление над газопроводом "Северный поток-2" и поставлять в Германию газ из России. Приоритетом для США в области энергетического сотрудничества с Россией в Арктическом регионе может стать возврат к совместному проекту в Карском море, считает младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. Он подчеркнул, что сотрудничество между "Роснефтью" и американской ExxonMobil по разработке месторождений в Карском море продолжалось с 2011 по 2018 год, но после введения антироссийских санкций США вышли из этого проекта.

По мнению российского эксперта по энергетике Игоря Юшкова, Россия может согласиться продавать энергию Запорожской АЭС вместе с США. Экономическое сотрудничество Трамп и Путин обсуждали во время телефонных переговоров. Трамп также допускал покупку редкоземельных металлов из России. Но все это сотрудничество возможно только после урегулирования украинского конфликта.

Раздраженная Европа

Позиции Евросоюза и России по урегулированию украинского конфликта отличаются больше, чем позиции США и России. Европа хочет четких гарантий безопасности для Украины, ее вооружения и размещения военных из Великобритании, Франции, Турции и других стран НАТО, а в идеале - отправки американских войск. Россия категорически против размещения натовских военных, рассматривая его как потенциальное участие НАТО в военном конфликте. Кроме того, Кремль стремится добиться ограничения численности вооруженных сил Украины в качестве гарантий безопасности и невозобновления военных действий.

В Брюсселе, Париже, Лондоне и Берлине не собираются признавать новые территории России, считают их "оккупированными". Поэтому в случае прекращения войны ЕС и Великобритания могут продолжать считать эти территории украинскими. Также ЕС не демонстрирует готовность снять санкции с России. Путин готов восстановить экономические отношения с Европой по принципу взаимности, более того, снятие санкций обозначалось Путиным как одно из четырех условий прекращения военных действий.

Страны ЕС рассчитывают, что Трамп не будет идти на условия Путина по нерасширению НАТО, прекращению вооружения Украины и признанию территорий, однако Европа сильно зависит от США в вопросах гарантий собственной безопасности. В ряде стран Европы всерьез опасаются, что после Украины Путин будет предпринимать наступательные действия против стран Восточной Европы (Польша, Молдова, Прибалтика), поэтому ЕС взял курс на милитаризацию, рассматриваемую Кремлем и МИД РФ как угрозу безопасности России.

Может ли Россия добиться своих целей с помощью переговоров?

Текущий опыт показывает и доказывает, что путь дипломатии и прямой диалог с США приносит выгодные для Кремля результаты. Американская сторона, во-первых, ведет переговоры и это уже большой прогресс. Администрация Байдена отказывалась даже разговаривать. Переговоры - знак уважения и признание значимости России как великой державы. Во-вторых, Трамп, Уиткофф, Уолц, Маск и другие представители Белого дома уже открыто говорили о необходимости (для Украины) компромисса по территориям. Трамп отказывается предоставлять гарантии безопасности для Украины в виде натовских/американских войск и добился уступок от Зеленского по условиям мира через временное прекращения поставок оружия США. Трамп и его администрация также отказались от идеи вступления Украины в НАТО.

Нынешнее состояние переговоров и их результаты больше устраивают американскую сторону. Ведь сделки по обмену пленных, прекращения боевых действий около объектов энергетической инфраструктуры - это мини-соглашения, которые можно преподнести в медиа как успех. Однако, как было сказано выше, для России в приоритете постоянный мир и мирное соглашение, содержащее главные условия: 1) признание территорий, 2) невступление Украины в НАТО, 3) неразмещение натовских войск на Украине и 4) прекращение вооружения Украины.

Временное перемирие или режим прекращения огня в Москве считают уловкой для дальнейшего усиления Украины. В Кремле и МИД РФ постоянно напоминают о печальном опыте "минских соглашений", которые дали Киеву передышку для возобновления боев в будущем.