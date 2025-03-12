Вестник Кавказа

Российско-американские консультации по Украине пройдут 24 марта

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эксперты России и США проведут консультации по Украине в Саудовской Аравии 24 марта. Дату назвал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

Консультации между российскими и американскими экспертами, посвященные Украине, пройдут в понедельник 24 марта в Эр-Рияде. Подробности рассказал помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы условились с господином (помощником президента США Майком) Уолцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты"

– Ушаков

Помощник президента РФ добавил, что во главе российской делегации встанут сенатор, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Ушаков также выразил надежду, что предстоящие переговоры окажутся продуктивными.

Помимо этого, помощник российского лидера подтвердил факт телефонного разговора, о котором накануне сообщил Уолц. Более того, Ушаков указал на то, что такие беседы имеют место регулярно, что, по его оценке, "весьма полезно" как для Москвы, так и для Вашингтона.

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