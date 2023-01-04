Армянские следователи допросили 17 тыс военных по делу о капитуляции Армении в Карабахской войне

4 янв. 21:29

Как сообщил сегодня председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян, на данный момент по делу о разгроме армянской армии и поражении в Карабахской войне допрошено 17 тыс солдат и офицеров.

При этом, по его словам, обвинения предъявлены только 70 офицерам. Ни одно дело еще не доведено до конца, нет ни одного приговора в связи с капитуляцией Армении в Карабахской войне. Председатель СК РА отверг упреки в затягивании следствия.

Кярамян уточнил, что по этой теме возбуждено 1600 уголовных дел, по 160 действия следователей закончены. "Идет детальное расследование, мы охватили весьма широкий спектр в процессе расследования. Делается это с целью полноценного следствия, чтобы у общества не осталось никаких вопросов. Чтобы понять масштабы, достаточно сказать, что расследование охватывает диапазон от дивизии до роты, от корпуса и вплоть до взвода", - приводит его слова Спутник-Армения.

Председатель СК РА пояснил, что следователи хотят выявить все причины и условия разгрома армянской армии в Карабахской войне, найти виновных в этом.