Канзас вооружит Армению

Трехдневный рабочий визит представителей американской армии состоялся в Армении. Делегацию возглавлял командующий Нацгвардией Канзаса Майкл Венерди.

Армянские военные приняли американских коллег – делегацию из Канзаса возглавил командующий Национальной гвардией этого штата Майкл Венерди, рассказали в Минобороны Армении.

Рабочая поездка состоялась в рамках программы сотрудничества Армения-Канзас. Она стартовала 21 января и завершилась 23 января.

Во встрече с делегацией участвовал первый замглавы Минобороны, начальник Генштаба Эдвард Асрян.

В ходе переговоров их участники дали высокую оценку уровню, на который вышла реализация программы партнерства между Арменией и Канзасом. Представители Еревана и Вашингтона обратили внимание на большие перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также заявили о готовности проводить работу в этом направлении. Кроме того, были затронуты некоторые аспекты армяно-американского оборонного сотрудничества.

Канзасских гостей также принял начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства Левон Айвазян.

Кроме того, в ходе визита делегации между Канзасом и МВД Армении была достигнута договоренность о расширении многопланового сотрудничества. Это удалось сделать по итогам встречи главы армянского ведомства Арпине Саркисян с заместителем посла США в Армении Дэвидом Алленом и Майклом Венерди.

Напомним, 14 января главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве. Церемония состоялась в Вашингтоне, куда прибыл Арарат Мирзоян.

Почему Канзас?

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что для реализации интересов США в Армении достаточно наладить военные контакты с Ереваном одному американскому штату.

"Действительно, США необязательно на федеральном уровне вести военное сотрудничество с такой небольшой страной, как Армения. Это может сделать и один Канзас. Кстати, точно так же отдельные штаты могли бы вести всю внешнюю политику США, если бы она не была прерогативой Госдепартамента. Мы видим, что Вашингтон не хочет затрачивать федеральные ресурсы на Армению и задействует для этой цели ресурсы штатов. Для американских властей это даже более изощренный вариант отношений, ведь можно сказать, что это личное дело штата Канзас, а федеральный центр США в дела Армении не вмешивается", - сказал он.

"Таким образом Вашингтон создает видимость, что он в расширение американского присутствия в Армении как бы не участвует, а претензии, если они появятся, нужно высказывать штату Канзас. Это такая же игра, как с так называемыми частными военными компаниями. Скажем, США выводят войска из Ирака и говорят, что все, американских солдат там больше нет – но параллельно в Ирак входят частные военные компании, действующие фактически в интересах тех же США, хотя они и не государственные структуры. Тут то же самое. Все же понимают, что делегация Канзаса приехала в Ереван в интересах Вашингтона и реализует федеральную политику США на Южном Кавказе, но видимость неучастия федералов все равно возникает", - пояснил Александр Перенджиев.

Угрозы США в Армении

По оценке военного политолога, приоритетными целями США в расширении военного сотрудничества с Арменией являются Россия и Иран. "США создают возможности для ведения с территории Армении подрывной деятельности в отношении Ирана, и это реальная угроза безопасности в регионе. Есть опасения, что будет вестись подрывная деятельность и против нашей 102-й базы в Гюмри, что впоследствии будет масштабировано на вообще всех российских граждан, я имею в виду и бизнесменов, и журналистов, и рабочих, да и туристов в конце концов", - указал он.

"Важно подчеркнуть, что деятельность США в Армении направлена на взятие под контроль даже не столько властей, сколько армянского общества. Речи идет о выращивании русофобских настроений, эти технологии отработаны уже давно – на Украине и в Грузии при Саакашвили, сейчас они используются в Молдове. США стремятся управлять всеми уровнями, включая влиятельные бизнес-структуры и армянских идеологов. Недаром США во всех странах проявляют активность в сфере высшего образования и науки, и где-то им удается обеспечить полный контроль. В Армении такая работа проводится давно", - сообщил Александр Перенджиев.

"В распространении русофобии в Армении они будут опираться на местный национализм, наверняка используют тему героизации фашистского пособника Гарегина Нжде.

Вашингтону удобна дальнейшая героизация фашизма и других деструктивных сил, которые действовали когда-то против России, Азербайджана и Ирана, чтобы сделать армянское общество и власти более управляемыми. На это будут выделяться деньги. Поэтому угрозы от контактов Еревана с США вполне понятные", - заключил военный политолог.