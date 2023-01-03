МИД: Израиль и РФ будут укреплять сотрудничество

3 янв. 18:31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора во вторник с новым главой МИД Израиля Эли Коэном выразил готовность к совместной работе в целях укрепления двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Министр поздравил израильского коллегу со вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления торгово-экономического сотрудничества. "В этом контексте акцентирована необходимость созыва очередного заседания смешанной российско-израильской комиссии", - добавили в дипведомстве.

Коме того, министры также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "При обсуждении проблематики палестино-израильского урегулирования с российской стороны была подчеркнута готовность продолжать содействие перезапуску мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении ее суверенитета и территориальной целостности, необходимость ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. "Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.