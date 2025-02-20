Вестник Кавказа

Нападение с ножом в Хайфе: один человек погиб, четверо пострадали

Машина скорой помощи Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле произошел второй теракт за последние две недели: сегодня неизвестный атаковал прохожих в Хайфе. Один человек погиб, четыре находятся в больнице с ранениями.

В израильской Хайфе произошел теракт. Неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами атаки стали пять человек, один погиб, передали в пресс-службе скорой помощи страны. 

 "В 09.53 (10.53 мск) на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о нескольких пострадавших в результате ножевого нападения... Врачи MDA оказывают медицинскую помощь пяти пострадавшим"

– пресс-служба скорой помощи Израиля 

Сообщается, что преступник был ликвидирован. Медики сейчас борются за жизни троих человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший имеет раны средней степени тяжести. 

Место атаки оцеплено полицией, правоохранители выясняют детали происшествия.

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