Генсек НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку

26 окт. 15:56

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николаэ Чукэ, что России необходимо продлить зерновую сделку.



"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", - цитирует РИА Новости главу Североатлантического альянса.



Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется СКЦ в Стамбуле.