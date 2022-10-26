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Генсек НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку

Генсек НАТО призывает Россию продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николаэ Чукэ, что России необходимо продлить зерновую сделку.
 
"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия наиболее нуждающимся в этом", - цитирует РИА Новости главу Североатлантического альянса.
 
Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется СКЦ в Стамбуле.

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