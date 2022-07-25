Казахстан начал искать новых союзников

25 июл. 17:00

Нур-Султан принял решение пересмотреть свои отношения с Москвой и приступил к поискам союзников в США, Турции и Китае, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова действующих и бывших чиновников, политиков и аналитиков республики.

Издание пишет, что между Москвой и Пекином существовало негласное "разделение труда" в Казахстане: Россия следила за безопасностью, а Китай занимался экономическим развитием.

Однако, как пишет газета, ситуация в последнее время изменилась. В апреле глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ приезжал в Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны договорились укрепить военное сотрудничество.

Также Нур-Султан готовится наладить более тесные контакты с Турцией. В начале мая Токаев посетил с визитом Анкару, где представители стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.