Вестник Кавказа

Анна Данилина из Казахстана выиграла теннисный турнир в Китае

Анна Данилина из Казахстана выиграла теннисный турнир в Китае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представляющая Казахстан Анна Данилина стала триумфатором соревнований WTA 1000 в Китае.

Российско-казахстанский теннисный тандем Ирины Хромачевой и Анны Данилиной оказался сильнее американок Джессики Пегулы и Айши Мухаммад в финале турнире WTA 1000 в Китае, сообщают спортивные СМИ. 

Финальный поединок шел два сета и увенчался тай-брейком, в котором Хромачева и Данилина превозмогли своих оппонентов из США. Таким образом, Данилина впервые стала обладателем трофея WTA 1000. 

Отметим, что ранее выступавшая за Россию Анна Данилина специализируется на парных выступлениях. Тандем с Хромачевой принес ей уже три титула, а добытый в Китае кубок стал девятым трофеем в карьере и позволил ей подняться до 22 места в мировом рейтинге парного женского разряда.

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