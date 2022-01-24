Школьники в Ингушетии уйдут на весенние каникулы зимой

24 янв. 17:51

В школах Ингушетии изменили сроки весенних каникул из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.

Период отдыха для учащихся начнется почти на два месяца раньше запланированного.

В ведомстве отметили, что в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 каникулярный период для обучающихся общеобразовательных организаций республики переносится на период с 25 января по 2 февраля текущего года вместо ранее установленного с 24 марта по 2 апреля 2022 года.

Студентов учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Минобразования Ингушетии, в указанный период переведут на дистанционный формат обучения с 25 до 28 января включительно. В дошкольных учреждениях будут организованы дежурные группы для работающих родителей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 31 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России выявлены 11 173 300 случая заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Ингушетии выявлены 30 432 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 28 403 жителя республики, умерли - 501.